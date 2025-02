SANAS activado para salvar dois turistas que se atiraram ao mar no Caniçal

Dois turistas com cerca de 20 anos, de nacionalidade italiana, atiraram-se ao mar ao início da noite de ontem, pelas 19h35, na zona do Cais do Sardinha, no Caniçal.

O caso foi presenciado por uma testemunha, que deu o alerta para esta situação. O Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal activou para o local uma equipa do SANAS Madeira.

A embarcação já se encontrava a caminho do local para averiguar o paradeiro e estado de saúde dos dois indivíduos que se encontravam em parte incerta mas recebeu depois a confirmação, via telefone, de que os turistas haviam regressado a terra pelos seus próprios meios.

O SANAS Madeira lamenta estes “actos irreflectidos, negligentes e despreocupados que, além da activação de meios de socorro, colocam a vida em risco de forma leviana e inconsciente”.