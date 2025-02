Eleger Paulo Cafôfo “não é um tiro no escuro”

Pedro Nuno Santos acredita que, desta, o PS-Madeira vai mesmo chegar ao Governo Regional. “Não é um tiro no escuro.” O secretário-geral dos socialistas lembra a experiência de governação Paulo Cafôfo, nas várias funções que tem desempenhado

As palavras de Pedro Nuno Santos foram ditas aos jornalistas à entrada no XXII Congresso regional do PS-M, que termina hoje no Centro de Congressos da Madeira.

A entrada na sala, ao lado de Paulo Cafôfo, devidamente encenada, foi o momento algo do dia, até agora.

Nesta manhã, houve eleições com os seguintes resultados, anunciados pelo presidente da Comissão organizadora do congresso: Comissão Regional 96,32%; Comissão de Jurisdição 95,26; Comissão Económica e Financeira 95,79%.

A presidente da Mesa do Congresso acaba de revelar que está marcada uma reunião da Comissão Regional para o dia 3 de Março, às 19 horas, no Hotel Barcelo, com as seguintes eleições em agenda: Comissão Regional; Secretária-geral; três vice-presidentes; Secretariado e Comissão Política.

Os congressistas também ouviram uma mensagem vídeo de Giacomo Filibeck, presidente do Partido Socialista Europeu, muito elogiosa para Cafôfo e para a dinâmica criada na Região. Uma intervenção em português, o que foi elogiado pela professora Luísa Paolinelli, presidente da Mesa do Congresso.

Seguem-se as intervenções finais de Paulo Cafôfo e de Pedro Nuno Santos.