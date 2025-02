Bom dia. Na manhã desta terça-feira verifica-se muito trânsito no Nó da Cancela. Ainda assim, não há registo de acidentes ou congestionamentos na Via Rápida.

O trânsito começa a fluir sem grandes complicações a partir do Nó do Pinheiro Grande. Mais à frente, nomeadamente nas Neves, verifica-se novamente muito trânsito nesta zona, não havendo, no entanto, registo de acidentes ou congestionamentos.

Há menos carros a circular a partir do Canto do Muro até à Ponte João Gomes. Depois, nomeadamente no Nó da Pestana Júnior, verifica-se algum trânsito, mas sem causas grandes constrangimentos aos automobilistas.

No centro do Funchal, há que redobrar a atenção na Avenida do Mar e em algumas das principais ruas, como Rua Visconde Anadia, Rua Brigadeiro Oudinot e Rua 5 de Outubro.