Bom dia. Manhã com algum congestionamento nas estradas, nomeadamente na Via Rápida, com cerca de 3 km de extensão devido a tráfego intenso.

No sentido Machico - Ribeira Brava, as filas fazem-se a parir da subida do Caniço para a Cancela, onde o trânsito complica-se um pouco mais, mas sem grande preocupações.

De resto, a outra 'entrada' do Funchal está livre, pelo menos a esta hora, antes das 8h00.