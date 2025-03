Carnaval do Estreito de Câmara de Lobos já anima as ruas com 900 foliões

O Cortejo de Carnaval do Estreito de Câmara de Lobos já está nas ruas, mantendo viva uma das tradições mais antigas da Região. Com 900 foliões distribuídos por 10 trupes, o desfile arrasta uma multidão de populares que se juntaram para assistir à folia e celebrar esta quadra festiva.

O tempo está a colaborar, proporcionando um ambiente perfeito para a festa, onde a música típica do Carnaval dá o tom à animação. Fantasias coloridas, coreografias bem ensaiadas e a energia contagiante dos participantes fazem deste evento um verdadeiro espectáculo de cor e alegria, numa organização que recai na Junta de Freguesia.

O Estreito de Câmara de Lobos reforça, assim, o seu estatuto de palco privilegiado do Carnaval madeirense, unindo tradição e diversão num evento que atrai locais e visitantes. A festa promete continuar ao longo do dia, com a folia a ser a grande protagonista.