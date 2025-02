900 pequenos foliões animaram o Carnaval Escolar da Ribeira Brava

Cerca de 900 crianças das Escolas Básicas do 1.º Ciclo do concelho, juntamente com alunos da Padre Manuel Álvares, encheram, esta manhã a nova praça da Ribeira Brava, desfilando em seguida pelas ruas regeneradas do centro da vila, num cortejo que terminou na frente-mar.

Além dos alunos também participaram elementos do CACI da Tabua e do Lar São Bento que aproveitaram a folia para saírem à rua em mais um momento de inclusão junto da comunidade local.

Os foliões, disfarçados a rigor, deram asas à imaginação e proporcionaram uma manhã de cor, magia e diversão, numa actividade organizada pela Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Jorge Santos, presidente interino, destacou a alegria de todos os envolvidos, numa manhã de cor, alegria, música e muito talento. Deixou "um agradecimento especial às escolas que se envolveram no evento, aos professores pelo empenho e aos pais que acompanharam os filhos".

Não obstante, recordou que esta aposta da autarquia é para se manter, primeiro numa actividade vocacionada para as escolas, e depois no Carnaval do Campanário, marcado para domingo. Nessa ocasião haverá o cortejo trapalhão que é uma tradição de há muitos anos naquela freguesia e que acontece a partir das 15 horas.