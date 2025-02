'Love Madeira' em exposição no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos prepara-se para receber, na segunda-feira às 16 horas, a exposição 'Love Madeira', da autoria de Maarten Backer.

As obras expostas, segundo Maarten Backer, de nacionalidade holandesa, surgiram quando visitou a Madeira, pela primeira vez, como turista, no ano passado. O fascínio pela ilha levou-o a fixar-se em Câmara de Lobos, onde atualmente reside.

O artista diz-se marcado pela Ilha da Madeira, a natureza em estado selvagem, as montanhas, o mar, as pessoas, e assim quando caminha, munido com o seu material de pintura, cria pequenas obras artísticas, para eternizar cada momento.

Descreve a essência da exposiçã que ficará patente até ao dia 19 de Março, como uma homenagem de profunda ligação que desenvolveu com a ilha. Através de pinceladas, Maarten expressa a sua admiração e interpretação pela riqueza natural e cultural do arquipélago, capturando as suas paisagens, as cores vibrantes e a essência da vida quotidiana. Cada obra exposta é fruto de uma experiência pessoal, vivida na ilha. O resultado são pinturas que transmitem "emoção, espontaneidade e um forte encanto" pela Madeira.