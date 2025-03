Carnaval em Machico já está na rua

O tão esperado Cortejo de Carnaval de Machico já começou, trazendo cor, brilho e animação às ruas desta pitoresca cidade. Este ano, o desfile conta com seis trupes e cerca de 800 figurantes, que dão vida a um espectáculo vibrante, encantando todos os que acompanham esta festa cheia de ritmo e criatividade.

O percurso passa pelas principais artérias da cidade, iniciando-se na Rua Dom Tolentino Mendonça, seguindo pela Rua dos Milagres, Rua da Árvore, Rua do Ribeirinho e culminando no Largo da Praça. O evento, que já se tornou uma tradição marcante no Carnaval da Madeira, destaca-se pela diversidade das fantasias, a energia dos participantes e a interaccccccção calorosa com o público.

A Câmara Municipal de Machico investiu cerca de 22 mil euros na organização deste cortejo, reforçando o apoio às trupes e associações locais, garantindo assim um desfile ainda mais grandioso e envolvente. A celebração é um verdadeiro convite à festa, onde moradores e visitantes se deixam levar pela magia carnavalesca.