Cortejo de Carnaval na Ponta do Sol já desfila

O tão esperado desfile de Carnaval da Ponta do Sol já arrancou, trazendo cor, alegria e muita animação à Avenida 1.º de Maio. Com um clima agradável e um céu que convida à festa, 400 foliões percorrem as ruas ao ritmo da música e da folia, garantindo um espetáculo vibrante para todos os presentes.

O desfile conta com a participação de várias trupes locais, que desfilam com trajes criativos e contagiantes coreografias. Destaque ainda para a Associação de Batucada da Madeira, que se junta à festa com a sua energia rítmica inconfundível.

A Ponta do Sol transforma-se, assim, num palco de festa e tradição, onde moradores e visitantes se deixam levar pelo espírito carnavalesco. Com o tempo a colaborar, a tarde promete ser inesquecível.

Nas bancadas estão algumas figuras conhecidas.