Tudo a postos para o cortejo de Carnaval no Funchal

Milhares de pessoas já preenchem a extensão das avenidas Sá Carneiro e do Mar e das Comunidades Madeirenses, para assitirem ao cortejo alegórico que irá marcar esta noite de Carnaval.

Cerca de 1.500 vão desfilar nas 13 trupes, com respectivos carros alegóricos a partir das 20h00 ao longo do percurso que começa na Avenida Sa Carneiro até ao final da faixa sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Organizado pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, atraves da Direção Regional de Turismo, o cortejo alegórico de sabado à noite é uma longa tradição com décadas e que atrai milhares de pessoas à baixa do Funchal.

Este ano está a ser ameaçado pela chuva que, para já, mantém-se nas serras da capital madeirense e longe do centro, embora esteja, neste momento, a cair um 'peneirinho'.