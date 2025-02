Carnaval com desfile e folia na Escola da Lombada

A Escola da Lombada – Ponta do Sol viveu, esta manhã, assinalou o Carnaval com um animado desfile pelas ruas circundantes, encerrando assim uma semana repleta de actividades lúdicas, interactivas e pedagógicas, que envolveram toda a comunidade escolar.

Apesar da chuva miudinha, o entusiasmo dos participantes não esmoreceu. Alunos, professores e funcionários desfilaram com trajes coloridos e criativos, espalhando alegria pelas ruas da localidade. A iniciativa contou com o acompanhamento e supervisão dos agentes principais Agostinho Campanário e Paulo Baltazar, da Esquadra da Ponta do Sol, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

Após o desfile, a festa continuou com um lanche convívio, onde não faltaram as tradicionais malassadas e sonhos, que fizeram as delícias de pequenos e graúdos. Os agentes e os pais também foram convidados a participar, reforçando o espírito de comunidade e partilha que caracteriza esta celebração.

"Entre música, dança e muita animação, o evento destacou-se como um momento de união e alegria, promovendo o valor das tradições carnavalescas na escola", referiu a directora, acrescentando também um agradecimento especial à esquadra da Ponta do Sol pela disponibilidade.