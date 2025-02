Desfile de Carnaval junta 13 trupes

O secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, apresenta esta segunda-feira, 24 de Fevereiro, a programação do Carnaval 2025, que decorrerá entre os dias 26 de Fevereiro e 9 de Março.

A apresentação decorre pelas 16h30 horas no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, o desfile de Carnaval deste ano decorre a 1 de Março e contará com a participação de 13 trupes.

Entre as novidades deste ano constam as participações, pela primeira vez, da Associação Recreativa da Achada de Gaula – Malta do Furor e da Associação Recreativa Cultural e Escola de Samba Poeira d’Enigmas.

Iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o quinquagésimo quinto dia do ano, em que faltam 310 dias para o fim de 2025:

- Das 9 às 17 horas - O Município do Funchal organiza as I Jornadas Técnicas SIG, sob o tema 'Detecção Remota e SIG: Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade Urbana e Ambiental', no Colégio dos Jesuítas;

- 9 horas - Final do Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home no Centro de Congressos da Madeira;

- 11 horas - A candidatura do JPP às Eleições Regionais promove uma acção política junto ao Complexo Habitacional de Água de Pena;

- Entre as 11 e as 17 horas - A candidatura da CDU às Eleições Regionais realiza acções de pré-campanha eleitoral, com a participação da dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista 'Os Verdes', Mariana Silva:

11h30 - Frente mar de São Vicente;

15h30 - Cristo Rei, no Garajau;

17 horas - Praia Formosa, junto ao campo de futebol;

- 12 horas - A candidatura do Chega às Eleições Regionais promove uma conferência de imprensa na sede do partido na Rua Câmara Pestana, n.18, 2.º andar;

- 18h30 - Acção de solidariedade global com a Ucrânia no dia em que se assinala o terceiro ano da invasão russa junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias;

Principais acontecimentos registados a 24 de Fevereiro, Dia do Engolidor de Espadas:

1530 - Coroação de Carlos V, em Bolonha.

1582 - O Papa Gregório XIII estabelece o calendário gregoriano pela bula "Inter gravissimas".

1607 - Estreia de "Orfeo", ópera de Monteverdi, o primeiro "drama per música" na base da ópera moderna, depois dos ensaios de Jacopo Peri e Giulio Caccini, no âmbito da Camerata Fiorentina.

1821 - Independência do México.

1842 - É proclamada a restauração da Carta Constitucional, no Porto. D. Maria II entrega o Governo ao duque da Terceira.

1891 - É promulgada a primeira constituição do regime republicano e a segunda do Brasil.

1895 - Começa a Guerra da Independência de Cuba, liderada por José Marti.

1901 - A Igreja Ortodoxa excomunga o escritor russo Leon Tolstoi, autor de "Guerra e Paz".

1903 - Os Estados Unidos adquirem a base naval de Guantánamo, em Cuba.

1912 - António José de Almeida funda o Partido Republicano Evolucionista. Divide-se o Movimento Republicano.

1917 - Esboça-se o início da Revolução de Outubro, com a greve geral e a eclosão de manifestações em Petrogrado, na Rússia.

1920 - É constituído o Partido Nacional Socialista das Trabalhadores Alemães, o partido Nazista de Adolf Hitler, em Munique.

1927 - Nasce David Mourão-Ferreira, escritor, ensaísta e pedagogo, autor de "Entre a Sombra e o Corpo" e de "Um Amor Feliz".

1936 - A ditadura do Estado Novo determina a criação do Conselho Técnico Corporativo do Comércio e da Indústria, para controlo da atividade económica.

1946 - Juan Domingo Perón assume a Presidência da Argentina.

1971 - A Argélia nacionaliza as companhias petrolíferas francesas que operam no país.

1977 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, reduz o auxílio à Argentina, Uruguai e Etiópia, pelas violações dos direitos humanos nestes países.

1978 - O ministro do Assuntos Sociais, António Arnault, apresenta o Serviço Nacional de Saúde. O Estado português consagra, pela primeira vez, o acesso universal aos cuidados de saúde, de acordo com a Constituição de 1976.

1983 - É inaugurado o sistema de telecomunicações Atlas, que permite as ligações diretas entre Portugal, o norte de África e a Europa mediterrânica.

1985 - É fundado o Partido Renovador Democrático (PRD).

1988 - É fundada a Associação de Andebol da Madeira, no Arquipélago da Madeira.

1991 - Guerra do Golfo. Começa a ofensiva terrestre das forças aliadas contra as tropas iraquianas no Kuwait, às 01:28, hora de Lisboa, com o avanço de um milhão de soldados e dez mil blindados.

1995 - Conferência Internacional de doadores para Angola, em Genebra. As promessas de ajuda à recuperação do país sobem a 171 milhões de dólares.

2001 - O futebolista Cristiano Ronaldo marca o primeiro golo por Portugal na II edição do Torneio Internacional de futebol Cidade de Torres Novas e Rio Maior para seleções sub-15. O avançado amplia a vantagem da seleção portuguesa sobre a da África do sul ao fazer o 2-0, em cima do intervalo, aos 40 minutos.

2002 - A circulação ferroviária nas linhas da CP da Póvoa de Varzim e da Trofa são encerradas para dar início às obras de construção do canal do metro.

2003 - O primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, condecora com a Grã Cruz de São Raimundo de Penhafort o comissário Europeu da Justiça e Interior, António Vitorino, como "agradecimento dos espanhóis pelos avanços dados no espaço de segurança e justiça".

2003 - Timor-Leste toma o lugar de 115.º Estado-membro do Movimento dos Não-Alinhados, na primeira sessão plenária da XIII Cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização, em Kuala Lumpur, Malásia.

2004 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, anuncia oficialmente que defende uma proposta de emenda à Constituição dos Estados Unidos proibindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

2005 - José Sócrates, líder do Partido Socialista (PS), é convidado a formar Governo pelo Presidente da República, Jorge Sampaio.

2007 - Rafael Branco é eleito presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe.

2008 - Raul Castro sucede oficialmente ao irmão, Fidel Castro, na chefia do Estado cubano, eleito pela nova Assembleia para um mandato de cinco anos. O novo presidente de Cuba anuncia que vai avançar com uma reestruturação da Administração Pública e saúda efusivamente o Presidente e as forças armadas da Venezuela.

2008 - O candidato comunista Demetris Christofias vence a 2.ª volta das eleições presidenciais de Chipre, com 53,63% de votos, contra 46,6% para o seu adversário conservador, Ioannis Kasoulides.

2011 - A nave Discovery, da agência espacial norte-americana NASA, entra em órbita terrestre, oito minutos e meio depois do seu lançamento na Florida, Estados Unidos, com seis astronautas a bordo, naquela que é a sua última missão espacial.

2020 - Um automóvel avança sobre um desfile de Carnaval em Volkmarsen, no centro da Alemanha, e faz 52 feridos, incluindo 18 crianças.

2020 - Covid-19, Itália torna-se o país mais atingido da Europa pelo novo coronavírus.

2022 - Começa a invasão da Ucrânia pela Rússia, com a condenação generalizada dos países ocidentais. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decreta a mobilização geral da população sujeita a "recrutamento militar e reservistas" para combater a invasão russa no país.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convoca o Conselho Superior de Defesa Nacional que dá parecer favorável, por unanimidade, a propostas do Governo para a eventual participação de meios militares portugueses em forças de prontidão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), no seguimento da invasão da Ucrânia.

