PSD promete polo empresarial no Faial

O PSD visitou, no Faial, o local do Centro de Acolhimento Empresarial, um projecto que o partido quer materializar no próximo mandato, caso seja eleito no próximo dia 23.

A ideia passa pela "construção de infra-estruturas e de equipamentos modernos para receber empresas e aumentar os postos de trabalho", sendo, este, "um investimento estratégico de cerca de 2,5 milhões de euros que teria um impacto significativo na economia regional, promovendo inovação e crescimento sustentável", expôs a candidata Cláudia Perestrelo.

A social-democrata, citada em nota de imprensa, destacou a importância deste tipo de investimentos, afirmando que "apoiar o investimento na economia é crucial para o desenvolvimento integral da RAM".

O projecto, acrescentou, só não está ainda no terreno "devido ao bloqueio político provocado pela oposição".

"Infelizmente, mais uma vez, a oposição colocou os seus interesses políticos à frente do desenvolvimento da Região. Bloquearam irresponsavelmente um projecto que beneficiaria diretamente a população do Faial e o crescimento económico local", sustentou.