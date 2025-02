PSD garante que vai continuar a reduzir impostos

Brício Araújo sublinhou, esta segunda-feira, no concelho de Santa Cruz, a importância da redução de impostos, que o PSD tem levado a cabod esde 2016, realçando principalmente a diminuição do IRS, exemplificando que "hoje, uma família da classe média com dois filhos, paga menos cerca de 7.500 euros de IRS do que pagava em 2016. Isto demonstra que a nossa política fiscal tem sido uma política para as pessoas".

Frisou que esta redução tem sido feita de forma responsável, garantindo que as famílias madeirenses pagam menos impostos sem comprometer as contas públicas. "Aliás, o Orçamento para 2025 previa uma redução máxima até ao sexto escalão do IRS, o que teria um impacto significativo na vida dos madeirenses", refere um comunicado de imprensa.

Contudo, o candidato alertou para os entraves criados pela oposição, que impediram o cumprimento integral deste plano. "A governação foi interrompida pela irresponsabilidade de partidos como JPP, PS e Chega. Não fosse essa postura, os madeirenses teriam hoje as taxas de IRS mais baixas do país", afirmou.

O PSD criticou a postura do JPP, que, segundo Brício Araújo, penaliza os residentes do concelho. "Estamos aqui hoje num concelho em que, infelizmente, os madeirenses de Santa Cruz pagam mais IRS. Porque o JPP onde governa gosta de impostos e taxas.

A concluir a sua intervenção, Brício Araújo aclara que “este é o momento (…) de reforçar o compromisso de dar aos madeirenses as taxas mais baixas de IRS do país”.