PSD está solidário com o povo ucraniano

No dia em que se assinalam três anos da invasão russa à Ucrânia, o PSD, através do candidato e presidente do Núcleo de Imigrantes, Carlos Fernandes, reforça a solidariedade incondicional ao povo ucraniano que enfrenta desafios imensos e sofrimento devido ao conflito no seu país.

O partido "condena todas as formas de violência levadas a cabo contra aquele país e enaltecendo a coragem e a bravura dos que têm lutado para o defender, bem como dos que se refugiaram à procura de segurança e de melhores condições para as suas famílias".

Os social-democratas lembram que a Madeira tem acolhido centenas de ucranianos e, sob o mote de 'Acolher, Proteger, Integrar, Promover', tem "promovido o respeito e o diálogo entre todos, bem como, a integração plena daqueles que tiveram de abandonar as suas casas por conta da guerra".

"O Governo Regional da Madeira tem evidenciado a sua hospitalidade, recebendo, com condições, e estando ao lado do povo ucraniano, quer no envio de ajuda humanitária, de que é exemplo o envio de várias toneladas no início deste processo, quer na prossecução de medidas que facilitem a vida daqueles que precisam reconstruir, a partir daqui os seus objectivos", indica em nota à imprensa.

Carlos Fernandes afirma que, “o PSD está convicto de que, em breve, a Ucrânia poderá voltar a um clima de paz e poderá reforçar o seu patriotismo, acolhendo, de novo, todos aqueles que anseiam por um regresso a casa”.