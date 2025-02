PSD diz que desporto é uma aposta para continuar

O PSD visitou hoje a zona desportiva dos Prazeres, uma das várias infraestruturas melhoradas pelo Governo Regional no âmbito da sua estratégia de apoio ao desporto e à juventude.

Carlos Teles sublinhou a importância desta aposta contínua, afirmando que "o crescimento do desporto na Madeira deve-se ao forte compromisso do Governo Regional, que tem trabalhado para dar melhores condições aos nossos atletas."

Embora o orçamento para o desporto tenha tido um aumento considerável no último ano, Carlos Teles lamentou os atrasos na execução de programas devido à não aprovação do orçamento.

Infelizmente, o chumbo do orçamento compromete algumas iniciativas, mas a verdade é que o nosso plano de apoio ao desporto já tem resultados visíveis". Carlos Teles

Carlos Teles apontou ainda que esta situação é consequência directa da irresponsabilidade da oposição, que preferiu colocar os seus interesses políticos acima do bem-estar da população.

"A oposição demonstrou que só pensa no poder pelo poder, sem qualquer preocupação real com os madeirenses”, criticou.

Segundo o candidato, o Plano Regional de Apoio ao Desporto tem sido um pilar essencial para a Madeira.

"Este plano permitiu que atletas madeirenses com pódios internacionais tenham agora acesso a apoios a nível nacional, graças ao reconhecimento do nosso estatuto pelo Instituto Português do Desporto e Juventude," explicou Carlos Teles, destacando a importância desse avanço para o desporto de alto rendimento.

Além do apoio aos atletas, o Governo Regional tem apostado fortemente na construção, melhoria e manutenção de infraestruturas desportivas.

"Desde apoios diretos a associações e clubes para a manutenção dos seus espaços até à criação de novas infraestruturas, a Madeira tem assistido a uma verdadeira revolução desportiva," destacou Carlos Teles, mencionando exemplos como o Pavilhão Gimnodesportivo dos Prazeres, o Polo Desportivo da Escola Básica e Secundária da Calheta e o Estádio Municipal da Calheta.

Esta aposta tem dado frutos não só na promoção da prática desportiva, mas também nos resultados alcançados. "O mais importante é garantir que os nossos jovens pratiquem desporto, mas é inegável que hoje temos campeões. Há poucos dias, celebrámos uma campeã mundial de patinagem no gelo, algo que seria impensável há alguns anos," destacou Carlos Teles.

O PSD reafirma o seu compromisso com o desporto na Madeira, defendendo um modelo de governação que trabalha em parceria com autarquias, clubes, atletas e técnicos, garantindo que as políticas implementadas correspondem às reais necessidades do setor e promovem o sucesso dos nossos desportistas.