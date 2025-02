JPP promete “reforma profunda” na Saúde se chegar ao governo

É uma promessa deixada pelo JPP, após uma reunião de trabalho com a Ordem dos Médicos. O partido compromete-se a uma "reforma profunda" na Saúde, caso chegue ao governo, uma vez que garante que o modelo de gestão de Miguel Albuquerque e Pedro Ramos no Serviço de Saúde da Região “está caduco, afunilado, com uma gestão ineficiente, sem capacidade e imaginação para resolver os problemas das listas de espera, das urgências, da recorrente falta de medicamentos e das altas problemáticas, havendo ainda uma cadeia de problemas por resolver ao nível da administração, como a falta de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, o excesso de horas extraordinárias e o cansaço, no limite, destes profissionais”.

Lina Pereira indica que a radiografia “é pouco simpática, mas é a dura realidade que nem os médicos, nem os enfermeiros, nem os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, entre outros profissionais de saúde conseguem esconder, cansados que estão de verem os problemas amontoar-se em vez de resolvidos”.

A candidata às eleições de 23 de Março recorda que o tema da Saúde tem sido central, ao longo dos anos, na acção política do JPP.

Ao longo dos últimos anos, a Saúde tem sido um tema central na ação política do JPP, alertamos e apresentamos soluções legislativas para resolver os casos mais urgentes, a bancada do PSD, Miguel Albuquerque e o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, passaram o tempo a esconder a realidade, recorrendo a artifícios e malabarismos políticos, chumbaram sempre as nossas propostas, mas sabemos hoje que, afinal, o JPP tinha razão há muito tempo, e não há dúvidas de que o Serviço Regional de Saúde precisa de uma reformulação profunda, um novo, robusto e eficiente modelo de gestão, com novas ideias e novos protagonistas. Lina Pereira

Na reunião com a Ordem dos Médicos foi possível abordar desde "a confirmação da má gestão, a desorganização dos serviços, o pouco investimento nos cuidados de saúde primários, o problema das ‘altas problemáticas’, situação que a Secretaria Regional da Inclusão e Juventude não quer assumir o seu papel, a falta de recursos humanos, a falta de investimento nos equipamentos, onde se assiste a situações próprias de amadores, como a falta de contratos de manutenção e, por isso, muitas vez, quando os equipamentos avariam são simplesmente encostados e o serviço fica limitado na actividade e nas respostas que devia dar.”

Para Lina Pereira, há muito trabalho a ser feito por forma a que se voltem a prestar cuidados de saúde em níveis aceitáveis e dentro dos prazos máximos garantidos. Além disso, é preciso devolver a confiança aos doentes e familiares, resolver a falta de médicos, enfermeiros, TSDT e pessoal auxiliar, motivar e dignificar todos estes profissionais, colocar à frente dos serviços novas e motivadas equipas e acabar com os ciclos governativos na gestão da saúde.

A candidata afirma que “todos estes propósitos serão colocado no Programa de Governo e figuram entre os dez compromissos que o JPP estabeleceu como prioritários, se a população chamar o partido a responsabilidades governativas”.