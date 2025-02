20.º aniversário da Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial

A Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial comemora esta sexta-feira, 21 de Fevereiro, o 20.º aniversário. O ponto alto das comeorações será o workshop de bandolim, que decorrerá das 18:30 às 21:30h na sede da Casa do Povo e que será ministrado pelo músico madeirense, Norberto Cruz, que é também o presidente da Associação de Bandolins da Madeira.

O programa das comemorações do 20.º aniversário prossegue no domingo, 23 de Fevereiro, com uma missa pelas 9h na igreja paroquial de São Roque do Faial e terminará na terça-feira, 25 de Fevereiro, com um jantar convívio para os elementos da orquestra e alguns convidados.

De realçar que o Workshops de Bandolim está aberto a todos os interessados independentemente de fazerem parte do grupo. Poderão participar mesmo os que não sejam residentes na freguesia. Têm assim uma oportunidade de aprender mais um pouco sobre a técnica de tocar bandolim