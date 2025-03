Queda de pedras atinge carro e fere mulher no Porto Moniz

Uma queda de pedras, ocorrida esta manhã na subida do Porto Moniz para a Santa, atingiu uma viatura causando estragos avultados e ferimentos numa mulher.

A mulher, a condutora do veículo, com cerca de 30 anos, aparentemente uma residente na Madeira, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, tendo a viatura ficado no estado que demonstra as fotos.

A vítima foi estabilizada e foi encaminhada, inicialmente, para o Serviço de Urgência do Centro de Saúde da Calheta e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A queda de pedras aconteceu num sítio em que, segundo apuramos, é recorrente estas situações. As autoridades tomaram conta da ocorrência.