Sabe que o pagamento do IUC vai mudar em 2026?

Desde o início do ano, o Imposto Único de Circulação (IUC) sofreu alterações que mexem nos bolsos dos proprietários de veículos motorizados em Portugal. Estas mudanças visam actualizar o valor do imposto, reflectindo preocupações ambientais e as emissões de CO₂.

Portanto, se é dono de um automóvel, tem obrigatoriamente de pagar, excepto se tiver um carro exclusivamente eléctrico matriculado após 2007. O pagamento deste imposto anual é feito até ao fim do mês da matrícula indicada no documento único do veículo, mas, a partir de 2026, passará a ser pago até fevereiro por todos os proprietários. Valores superiores a 100 euros poderão ser repartidos por uma segunda prestação paga até Outubro.

O que é o IUC?

O IUC é um imposto anual obrigatório para todos os veículos matriculados em Portugal, independentemente de estarem ou não em circulação. O valor a pagar depende de factores como:

Ano da matrícula

Tipo de combustível

Cilindrada do motor

Emissões de CO₂

O que mudou em 2025?

As alterações para 2025 estão especialmente focadas em veículos mais antigos e com maiores emissões de gases poluentes. O pagamento em prestações: para valores superiores a 100 euros, será possível dividir o pagamento em duas prestações: a primeira até ao final de Fevereiro e a segunda até ao final de Outubro.

Aumento para carros anteriores a 2007

Veículos a gasolina ou gasóleo matriculados antes de julho de 2007 verão um aumento significativo no valor do IUC. O agravamento será maior para carros com motores de maior cilindrada e elevadas emissões de CO₂.

Isenção para veículos eléctricos

Os veículos 100% elétricos continuam isentos do pagamento de IUC.

Exemplo de valores previstos para 2025

Novos prazos de pagamento

Em 2025, o IUC deverá continuar a ser pago no mês correspondente à matrícula do veículo. A partir de 2026, o pagamento do IUC passará a ter uma data única para todos: até ao final de Fevereiro.

Como pagar o IUC?

O pagamento pode ser efectuado:

Online, através do Portal das Finanças

Presencialmente, nos balcões dos CTT, repartições de Finanças ou entidades bancárias autorizadas

Quem está isento do IUC?

Veículos 100% eléctricos

Pessoas com deficiência superior a 60% (até um limite de 240€)

Veículos históricos com mais de 30 anos, desde que sejam utilizados ocasionalmente

Automóveis cujo IUC seja inferior a 10€ estão dispensados de pagamento

Atenção às penalizações

O não pagamento do IUC dentro do prazo legal pode resultar em:

Multas e juros de mora

Apreensão do veículo

Emissão de uma certidão de dívida pela Autoridade Tributária

Conclusão

Estas mudanças visam adaptar o IUC às políticas ambientais, incentivando a renovação do parque automóvel e premiando veículos mais ecológicos. Se possui um carro antigo, especialmente com motor de grande cilindrada, prepare-se para um possível aumento significativo na factura de 2025.

Para simular o valor exacto que irá pagar, é recomendável consultar o Portal das Finanças ou a plataforma da DECO PROteste.