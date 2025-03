NAPA rumam a Amesterdão para o espectáculo 'Eurovision in Concert'

Os madeirenses NAPA são um dos nomes confirmados para o espectáculo 'Eurovision in Concert', que acontece a 5 de Abril, em Amesterdão, no AFAS Live. O concerto vai reunir vários participantes neste grande concurso europeu que, este ano, vai acontecer na Suíça.

'Deslocado' é o nome da música vencedora do Festival da Canção e, por isso, vai representar Portugal a nível europeu. O concerto nos Países Baixos é tipo como um 'aquecimento' para o grande concurso, sendo que no ano passado contou com cerca de 30 actuações. A participação portuguesa é colocada em destaque nas redes sociais da organização, uma vez que nos últimos anos tem acontecido de forma intermitente.

Este espectáculo comemora 15 anos e, por isso, vai contar com um concerto exclusivo com artistas convidados durante a tarde. O espectáculo com os concorrentes desta edição começa às 20 horas.