Porco na Via Rápida surpreende condutores na Madeira

Na manhã deste domingo, um porco foi “apanhado” a circular no meio da Via Rápida, em Machico.

O animal foi visto no sentido Funchal - Machico, no túnel da Queimada, e rapidamente captou a atenção dos automobilistas. De acordo com as testemunhas, o suíno aparentava estar desorientado, obrigando os condutores a reduzir a velocidade e, inclusive, a parar as suas viaturas, para evitar acidentes.

Foto DR

A Via Litoral foi mobilizada e operacionais da empresa deslocaram-se ao local para manietar o animal, garantir a sua segura remoção e restabelecer a normalidade da circulação automóvel.

Não há registo de acidentes decorrentes da situação.