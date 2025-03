Eu Voto! O apelo de Ricardo Araújo

O voto é mais do que um simples voto. É uma vontade, uma expressão de pensamento, uma liberdade conquistada que hoje em dia é desvalorizada.

Bem sabemos que a quantidade de eleições, a forma como a política é tratada e como os políticos a tratam e se tratam entre si, não abona no cumprimento do dever cívico, principalmente entre os mais jovens que acabam por não valorizar o direito adquirido e sentem “saudades” de tempos que não viveram.

Quando não voto deixo esse direito para o outro, o direito de escolha que deveria ser inegociável e abdico assim, tão simplesmente, da minha opinião.

O voto antecipado trouxe uma maior flexibilidade no cumprimento do dever e a introdução de novas tecnologias poderá ser positiva no balanço entre número de votantes e abstenção.

A importância do voto também deverá ser um assunto reforçado nas escolas, bem como, a função e relevância das diferentes instituições públicas, locais, regionais e nacionais. Valorizamos preferencialmente aquilo que conhecemos e compreendemos.

Vale sempre a pena votar porque é o meu direito, mas acima de tudo é o meu dever perante todos aqueles que lutaram e pereceram pela possibilidade de hoje podermos ter direto de escolha.

Votem todos! Votem os velhos, os menos velhos e os jovens, votem os ricos e os pobres, o culto e o menos culto, votem pelos outros, mas sobretudo por cada um de vós.

Com o meu voto, voto no futuro, mas cumpro a minha obrigação com o passado.