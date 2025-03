Jovens madeirenses vão ser deputados por uma manhã

Realiza-se esta manhã, a partir das 09h45, na Assembleia Legislativa da Madeira, a 30.ª edição do Parlamento dos Jovens – Ensino Básico, dedicada ao tema "Novas Tecnologias: oportunidades e desafios para os jovens". Caberá à vice-presidente do parlamento madeirense Rubina Leal presidir à sessão de abertura.

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público, particular e cooperativo do Continente, das regiões autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa. Constituem objectivos do Programa “educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política”, “dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses”, “promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões”, “incentivar a reflexão e o debate”, “proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais”, “estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria”, e “sublinhar a importância da contribuição para a resolução de questões que afetem o presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político”.

O programa Parlamento dos Jovens, da Assembleia da República, desenvolve-se em parceira com o Ministério da Educação, através da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ) e as Direções Regionais de Educação dos Açores e da Madeira.

Faz 30 anos, em 2025, que foi criado o Parlamento dos Jovens.

OUTRAS INICIATIVAS EM AGENDA NESTA SEGUNDA-FEIRA:

09h00 - Reunião da Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira.

09h30- Audição pública do candidato único ao cargo de reitor da Universidade da Madeira, Professor Doutor José Sílvio Moreira Fernandes, no auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

10h00-17h00 - Semana do Artesão, Bordado e Tapeçaria da Madeira - Exposição e venda com a presença dos projectos: As Marias, Maui Sucri e A Bordadeira, no Espaço Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira, do IBTAM, na Rua dos Ferreiros, 152.

10h15- Sessão solene do 235.º Aniversário da Freguesia Curral das Freiras, no auditório do Centro Cívico local.

11h00- Conferência de imprensa de apresentação do Mercado de Automóveis Usados, na sede da ACIF.

15h00- Assinatura de 13 protocolos de apoio ao associativismo e a actividades de interesse municipal na área da saúde, no valor de 109.909 euros, no salão nobre da CMF.

16h30- Inauguração da exposição “A Terra e o Cosmos: Uma Exposição de Luz e Vida” do fotógrafo boaventurense Diogo Gualter, na Biblioteca Municipal de São Vicente.

17h00- Apresentação da IV Edição da Corrida de São Lourenço, na sede da Junta de Freguesia do Caniçal.21h00- Exibição da Série Documental sobre gastronomia regional e tradição "À Volta da Mesa" (17, 18 e 19), no centro comercial MadeiraShopping.

AGENDA DE ACÇÕES DE CAMPANHA ELEITORAL:

NOVA DIREITA

A partir das 09h30, campanha na Escola Francisco Fernandes, MadeiraShopping e Bairro de Santo Amaro e pelas 14h00 nas Courelas, Graça e Bairro das Romeiras.

PS

Pelas 10h30, iniciativa de contacto com a população na Placa Central da Avenida Arriaga, junto à estátua de João Gonçalves Zarco.

ADN

A partir das 11h00, campanha noFunchal (Igreja da Boa Nova), São Gonçalo e Santa Maria Maior. À tarde (14h00), campanha no Largo das Babosas (Monte), Livramento, Imaculado, Santa Maria, Santa Luzia.

BE

Às 11h00, iniciativa com Hélder Spínola, professor universitário e ambientalista, no Miradouro da Eira do Serrado.

JPP

Acção de campanha pelas 12h00, junto à Universidade da Madeira (Tecnopolo), tendo como porta-voz Élvio Sousa.

CDS-PP

José Manuel Rodrigues abordará “assuntos de interesse para a população” pelas 12h00, na marginal de São Vicente, junto à igreja.

LIVRE

Acção com os cabeças-de-lista Marta Sofia e Élvio Camacho e deputados Jorge Pinto e Paulo Muacho, pelas 12h00, no Largo do Chafariz. Às 15h00, reunião com Agência de Promoção da Cultura Atlântica e às 17h00 encontro com Rede Ex-Aequo.

PAN

Às 15h00 visita ao centro de Machico.

FORÇA MADEIRA

Declarações à comunicação social na Universidade da Madeira, pelas 15h30.

PPM

Acção de campanha no Lar da Bela Vista, pelas 16h00, com presença do secretário-geral Paulo Estêvão.

CDU

Iniciativa em São Martinho, com intervenção política pelas 18h30, no final do Caminho do Castanheiro, no Amparo.

Chega

Declarações à imprensa às 11h00, Largo do Chafariz.

INICIATIVA LIBERAL

A Iniciativa Liberal reúne-se às 13h30 com a Associação de Estudantes da UMa, às 15h00 com a Associação Nacional de Professores e às 17h00 faz acção de rua na Ajuda.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 17 DE MARÇO:

1756 - O Papa Bento XIV canoniza a portuguesa Santa Joana, filha de D. Afonso V.

1919 - Nasce Nat King Cole, nome artístico de Nathaniel Adams Coles, musico norte-americano.

1928 - As Polícias de Informação de Lisboa e do Porto são fundidas e colocadas sob a mesma tutela, abrindo caminho à criação da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, primeira designação da PIDE.

1938 - Nasce Rudolf Hametovich Nureyev, bailarino russo que viria a ser um ícone da dança na segunda metade do séc. XX.

1939 - É assinado o Pacto Ibérico entre as ditaduras de Portugal e de Espanha.

1942 - É lançado à água o primeiro petroleiro português, o Sam Brás, o maior navio construído no país.

- Holocausto. Começa a deportação dos judeus de Lubliana, para o campo de extermínio de Belzec.

1943 - Holocausto. A Bulgária opõe-se à deportação dos judeus pelas forças nazis, revogando o decreto que impunha o uso da estrela de David.

1945 - Nasce a cantora brasileira Elis Regina de Carvalho Costa.

1946 - Estreia-se na revista francesa "Vaillant" nº.56 uma série intitulada "Placid et Muzo" (Plácido e Mosca).

1948 - O Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo assinam um acordo económico, social e militar.

1969 - Toma posse a primeira-ministra israelita Golda Meir.

1975 - Posse do Conselho da Revolução, em Lisboa.

1976 - Morre, aos 69 anos, o cineasta e encenador italiano Don Luchino Visconti, conte (count) di Modrone, realizador de "Obsessão", "Senso", "Morte em Veneza".

1978 - Alberto João Jardim assume a presidência do Governo da Região Autónoma da Madeira.

1988 - O Senado espanhol aprova o projeto de Lei que abre a televisão à iniciativa privada.

1990 - É aprovada a Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, pelo decreto-lei n.º 10/90 emitido pela Assembleia da República Republica publicado no Diário da República n.º. 64/1990.

1993 - Morre, com 75 anos, o historiador António José Saraiva, antigo investigador no Centre National de la Recherche Cientifique de Paris, professor da Universidade de Amesterdão e da Universidade Nova de Lisboa, autor de "A Cultura em Portugal".

1996 - Morre, aos 82 anos, o cineasta francês René Clement.

- Reeleição do Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, com 92,7 por cento dos votos. O resultado é contestada pela oposição.

1997 - O primeiro grupo de deputados da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) ocupa os lugares de que dispõe no Parlamento angolano.

2002 - O PSD vence as eleições legislativas em Portugal com 40,12% dos votos. A Assembleia da República passa a ter uma maioria de centro-direita, graças ao resultado do CDS/PP, 8,75%, que consegue manter o peso eleitoral alcançado nas legislativas de 1999, apesar de perder um deputado.

2003 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, ameaça o Iraque de guerra se o Presidente Saddam Hussein e os filhos não deixarem o país em 48 horas.

2004 - A multinacional canadiana Bombardier anuncia o encerramento da fábrica na Amadora.

2006 - O Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães pronuncia Fátima Felgueiras pela prática de 23 crimes de que estava acusada. A autarca é proibida de sair do país e intimada a entregar o passaporte brasileiro.

2007 - O parlamento palestiniano aprova o Governo de Unidade Nacional da Fatah do Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, e do movimento islamista Hamas com 83 votos a favor, durante uma sessão do Conselho legislativo palestiniano organizada simultaneamente em Ramallah, na Cisjordania e em Gaza.

- Entra em vigor a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, lançada em 2002 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e aprovada em 20 de outubro de 2005, em Paris, França.

- A curta-metragem de animação "História Trágica com Final Feliz", de Regina Pessoa, conquista o Grande Prémio do Júri do South by Southwest Film Festival, em Austin, no Texas, Estados Unidos.

- Morre, com 87 anos, o tenor suíço Ernst Haefliger.

2008 - O ministro da Defesa da Albânia, Fatmir Mediu, demite-se na sequência da explosão de um depósito de munições, perto de Tirana, que provocou pelo menos 15 mortos e 300 feridos.

- Os confrontos na cidade de Kosovska Mitrovica, norte do Kosovo, entre nacionalistas sérvios e forças internacionais, fazem pelo menos 140 feridos, dos quais 27 polícias polacos da (MINUK) e 20 soldados franceses da (KFOR).

2011 - Líbia: Resolução das Nações Unidas que autoriza a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) a bombardear as forças leais a Muammar Khadafy.

2012 - Morre, com 88 anos, Chaleo Yoovidhya, empresário farmacêutico tailandês, inventor da bebida energética Red Bull.

2013 - Morre, aos 91 anos, o francês André Fontaine, jornalista e diretor do diário francês Le Monde entre 1985 e 1991.

2014 - O parlamento da Crimeia aprova uma resolução a declarar-se independente da Ucrânia e pede oficialmente a anexação da península à Rússia, aprova também que a Crimeia passará a usar o fuso horário de Moscovo, e não o de Kiev, Ucrânia, que seguia.

- O tenista João Sousa sobe ao 42.º lugar do "ranking" mundial, o melhor de sempre de um português, no culminar de uma semana em que passou à segunda ronda do torneio norte-americano de Indian Wells.

- No Brasil, a operação Lava Jato é iniciada pela Polícia Federal. Dezassete pessoas são presas, incluindo Alberto Youssef, "doleiro" (pessoa que faz de forma ilegal o câmbio de dinheiro) suspeito de comandar o esquema.

2017 - Morre, aos 87 anos, o poeta santa-luciense Derek Walcott, Prémio Nobel da Literatura em 1992 e Prémio T.S. Eliot para a Poesia em 2011.

2018 - A Rússia anuncia a expulsão de 23 diplomatas britânicos e o fim das atividades do British Council no país, consequência da reação de Londres ao envenenamento no Reino Unido de um antigo espião russo e da filha.

2020 - Covid-19: O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que Portugal vai suspender as ligações aéreas de fora e para fora da União Europeia, a partir das 00:00 do dia 19 e por um período de 30 dias.

- O número de pessoas infetadas pelo coronavírus no concelho de Ovar duplica em 24 horas. Município entra em quarentena geográfica e o Governo declara estado de calamidade pública, que vigorará até 02 de abril.

- A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) decide adiar a 16.ª edição do Europeu de 2020 de futebol para 2021, por culpa da pandemia de Covid-19, marca a primeira grande 'interrupção' no futebol desde a II Guerra Mundial.

- O Governo português decreta a requisição civil no Porto de Lisboa por considerar que não estão assegurados os serviços mínimos na greve dos estivadores, pondo em risco o abastecimento de Lisboa e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

- Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia acordam a interdição de entradas "não essenciais" em território europeu por 30 dias.

- O governo britânico anuncia um fundo de 330 mil milhões de libras (364 mil milhões de euros) para ajudar as empresas e a economia britânica a resistir aos efeitos da pandemia do coronavírus, Covid-19.

- O Governo de Macau impõe quarentena de 14 dias a quem chega ao território, com exceção dos oriundos da China continental, Taiwan e Hong Kong.

- O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, declara o estado de emergência em saúde em todo o território nacional, por causa do surto do novo coronavírus, ainda não existem casos registados no país.

- O Brasil regista a primeira morte causada pelo novo coronavírus.

2023 - O Tribunal Penal Internacional emite um mandado de captura contra o Presidente russo, Vladimir Putin, por crimes de guerra, pelo seu alegado envolvimento em sequestros de crianças na Ucrânia.

- Tribunal Penal Internacional emite um mandado para a detenção de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária para os Direitos da Criança no Gabinete do Presidente da Federação Russa por acusações semelhantes às de Vladimir Putin.

2024 - Morre, aos 74 anos, Nuno Júdice, poeta, ensaísta e ficcionista.

