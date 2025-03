Chamadas de emergência (112) vão ser atendidas directamente a partir de Abril

Determinado em optimizar o sistema encontrando formas de responder mais rápido e com maior eficiência, as chamadas de emergência através do 112 vão passar a ser atendidas directamente no Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), poupando 30 segundos em relação ao actual modelo de 'chamada de voz' revelou Richard Marques, presidente do SRPC.

"O que está planeado é que em Abril já tenhamos as soluções preparadas para que estas chamadas passem a acontecer directamente em vez de passar via voz, o que contribui para reduzir em 30 segundos a saída dos meios de socorro", disse, à margem das celebrações do Dia Internacional da Protecção de Civil.