Mais de 100 palmeiras vão ser abatidas nos próximos 15 dias no Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo informou, hoje, que nos próximos quinze dias vai proceder ao abate de mais de uma centena de palmeiras, como forma de evitar a propagação do escravelho da palmeira e o perigo que algumas destas árvores já apresentam para a população.

A autarquia indica que o município não dispõe de meios próprios para proceder ao abate de árvores de grande porte, pelo que teve de avançar para a contratação, levando a atrasos na realização do serviço. "Serão abatidas cerca de 120 palmeiras, em vários pontos da cidade, por estarem infectadas, sendo que a autarquia se dispõe a fazer a substituição parcial por outras árvores, tentando fazer com que o impacto visual não seja tão significativo", indica.

A Câmara liderada por Nuno Batista deixa ainda um alerta à população, tendo em conta as previsões de vento forte, entre hoje e domingo. É pedida cautela na circulação junto de áreas arborizadas, "nomeadamente junto a palmeiras sem copa ou com aspecto achatado pelo abatimento das folhas centrais amarelecidas e secas, estando atentos para a possibilidade de queda dessas folhas, ramos ou árvores e outros detritos para as faixas de rodagem".

Além disso, tendo em conta as previsões meteorológicas, "alguns espaços públicos municipais, com maior frequência pedonal serão encerrados, entre os dias mencionados, nomeadamente o Cais da Cidade, o Parque Infantil e as Casas de Banho Públicas. Ainda alerta e recomenda a toda a população que adote comportamentos e medidas de proteção para os riscos que possam advir destas previsões".