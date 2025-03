Banda madeirense NAPA apurada para a final do Festival da Canção 2025

A banda madeirense NAPA apurou-se, esta noite, para a final do Festival da Canção, com o tema 'Deslocado'. A segunda semifinal do concurso de música decorreu nos estúdios da RTP, em Lisboa, tendo os cinco concorrentes apurados sido escolhidos por votação combinada do público e do júri.

A final do Festival da Canção está marcada para 8 de Março e, à semelhança de anos anteriores, tal como as duas semifinais, acontece nos estúdios na RTP em Lisboa.