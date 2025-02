Jovens pilotos madeirenses destacaram-se na 'Rotax Cup 2025'

O Kartódromo Internacional de Braga foi palco da 'Rotax Cup 2025', onde os jovens pilotos madeirenses deixaram a sua marca em categorias competitivas, enfrentando adversários de várias nacionalidades e condições meteorológicas desafiantes. A competição, conhecida pela sua intensidade e elevado nível técnico, serviu de antevisão para o 'Campeonato de Portugal Rotax 2025', prometendo um ano de grandes emoções no karting nacional.

A prestação dos jovens pilotos madeirenses na 'Rotax Cup 2025' reforça o potencial da nova geração de talentos da Madeira no karting nacional.

Thiago Carvalhais na estreia na Micro Max

Thiago Carvalhais, de 10 anos, estreou-se na categoria Micro Max e demonstrou um ritmo forte desde os treinos, culminando com um segundo lugar na final. A sua condução segura e ultrapassagens estratégicas evidenciaram o seu talento, colocando-o como um nome a seguir no futuro do karting nacional.

“Foi uma prova desafiante, mas estou muito feliz com o meu desempenho. Agradeço a todos os que me apoiam e à minha equipa, que trabalhou arduamente para encontrar o melhor setup. Este resultado motiva-me a continuar a dar o meu máximo nas próximas corridas.” Thiago Carvalhais

Afonso Pires com estreia promissora na Júnior Max

Afonso Pires fez a sua estreia na competitiva categoria Júnior Max, conquistando o 4º lugar na classificação geral, sendo o 3º melhor português na prova. Numa corrida marcada pela diversidade de condições meteorológicas e adversários de alto nível, Afonso demonstrou grande adaptabilidade e talento, consolidando-se como um dos jovens promissores do karting nacional.

“Foi uma estreia desafiante, principalmente na procura do setup ideal para o chassis e motor. No entanto, o 4º lugar geral e ser o 3º melhor português são motivos de orgulho. Agradeço a todos os que tornam este projeto possível. Vamos continuar a trabalhar para alcançar voos ainda mais altos.” Afonso Pires

Moriano de Canha determinado na DD2

Moriano de Canha mostrou garra na competitiva categoria DD2, onde terminou em 4º lugar, muito próximo do pódio. A batalha intensa com pilotos experientes destacou o seu espírito competitivo e vontade de superar desafios.

“A Rotax Cup em Braga foi uma grande batalha, e terminar em 4º lugar, tão perto do pódio, deixa um sabor agridoce. Dei o meu máximo, aprendi muito e saio ainda mais motivado para os próximos desafios. Agradeço à minha equipa, à minha família e a todos os que me apoiam. Vamos continuar a trabalhar para voltar ainda mais fortes.” Moriano de Canha

Bernardo Sequeira evoluiu na Micro Academy

Na categoria Micro Academy, Bernardo Sequeira mostrou consistência e determinação, terminando em 5º lugar, consolidando o seu talento e continuando a sua evolução no karting nacional. A experiência adquirida será essencial para os próximos desafios.