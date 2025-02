Madeirense José Diogo Costa eleito ‘Jovem Chef do Ano’ pelo Guia Michelin 2025

O chef José Diogo Costa, líder da cozinha do William Restaurant, do Reid's Palace, a Belmond Hotel, no Funchal, foi distinguido com o prémio ‘Jovem Chef do Ano’ pelo Guia Michelin 2025.

"Natural do Seixal, do Norte da Madeira, o jovem chef aposta no Restaurante William por uma cozinha local que recupera o receituário da sua infância, mas sempre com uma perspectiva inovadora e actual. Os seus maravilhosos menus falam-nos do oceano, da origem vulcânica da ilha, dos privilégios do clima sub-tropical e destaca a rica variedade de frutas e legumes existentes na ilha", considera o Guia Michelin.

Para receber o galardão subiu ao palco o director-geral do Reids Palace, Eduardo Peregrino, que informou que, "por motivos de força maior", o chef madeirense não conseguiu marcar presença, mas que "deve estar muito frustrado por não estar aqui hoje, mas que dedica o prémio aos pais, a toda a equipa, colegas e colaboradores do William", sublinhou o representante.

A cerimónia dos galardões da gastronomia realiza-se no Porto, no Centro de Congressos da Alfândega.

Lista dos novos restaurantes madeirenses recomendados pelo Guia Michelin:

'Ákua' – Júlio Pereira / Liliana Abreu - Funchal

'Audax' - César Vieira – Funchal

'Avista Ásia' – Rui Pinto / Benoit Shinton – Funchal

'Gazebo' – Filipe Janeiro Grácio Gomes - Funchal

'Oxalis' – Gonçalo Bita Bota - Funchal