Madeirenses NAPA competem hoje pelos últimos lugares na final do Festival da Canção

Dez canções competem hoje, em Lisboa, pelos últimos seis lugares na final do 58.º Festival da Canção, marcada para 08 de março, e cujo vencedor irá representar Portugal em maio no Festival Eurovisão da Canção. Entre os concorrentes estão os madeirenses NAPA.

Na segunda semifinal do concurso, nos estúdios de Lisboa da RTP, concorrem, por ordem de apresentação: "Responso à mulher" (da autoria e interpretada por A Cantadeira), "á-tê-xis" (de EU.CLIDES, interpretada por Tota), "Apago tudo" (bombazine), "Rapsódia da Paz" (emmy Curl), "Quantos queres" (Inês Marques Lucas), "Medo" (Fernando Daniel), "Quem foi" (Luca Argel/Luca Argel com Pri Azevedo), "Deslocado" (NAPA), "Cotovia" (Diana Vilarinho) e "I wanna destroy you" (Henka).

À semelhança da primeira semifinal, destas serão escolhidas seis canções: cinco através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público) e uma sexta escolhida apenas pela votação do público.

A final do Festival da Canção está marcada para 08 de março e, à semelhança de anos anteriores, tal como as duas semifinais, acontece nos estúdios na RTP em Lisboa.

As várias fases do concurso são emitidas em direto na RTP1, RTP África, RTP Internacional e RTP Play.

No dia 22 de fevereiro, na primeira semifinal, foram escolhidos seis temas: "Calafrio" (Jéssica Pina), "Tristeza" (Josh), "A minha casa" (Marco Rodrigues), "Ninguém" (Bluay), "Eu sei que o amor" (Margarida Campelo) - através do sistema de votação habitual -- e "Adamastor" (Peculiar), escolhida apenas pela votação do público.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O tema vencedor irá representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Basileia, na Suíça, país que venceu o concurso no ano passado.

As semifinais estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio.

A Suíça venceu o 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, com o tema "The Code", interpretado por Nemo.

A representante portuguesa, iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção "Grito".

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.