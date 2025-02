Pilotos madeirenses marcarão presença no 'Rotax Cup 2025' em Braga

O Kartódromo Internacional de Braga vai receber este fim-de-semana a 'Rotax Cup 2025', "competição que contará com a participação de vários pilotos madeirenses, que prometem dar espectáculo e lutar por lugares de destaque", lê-se numa nota da Associação de Karting da Madeira. "Esta competição, composta de uma prova apenas, serve de teste e aperitivo para o Campeonato de Portugal Rotax 2025", acrescenta.

Assim, "na categoria 'Micro Academy', Bernardo Sequeira defenderá as cores da Madeira, procurando consolidar o seu talento numa competição de elevado nível competitivo. A grande expectativa recai sobre as estreias de Thiago Carvalhais na 'Micro Max' e de Afonso Pires na 'Júnior Max', que irão enfrentar os melhores jovens pilotos do país, mostrando o potencial da nova geração madeirense. Na 'DD2', Moriano de Canha também estará em ação, prometendo lutar pela melhor posição possível, numa das categorias mais exigentes", revela.

Este evento começa amanhã, sábado, com os treinos livres. No entanto, é no domingo, 23 de Fevereiro, que "todas as emoções se intensificam, culminando com a realização das finais. As decisões nas várias categorias prometem corridas eletrizantes, onde cada curva e cada ultrapassagem poderão definir os campeões", salienta a AKM.

Refira-se que as provas que contam "terão lugar entre as 14h19 e as 16h03 e o dia culminará com a cerimónia do pódio às 16h30, onde os vencedores serão coroados e a festa do karting atingirá o seu ponto alto", num evento que será transmitido em directo na Internet.

"Para aqueles que não poderão estar presentes em Braga, todas as finais no domingo serão transmitidas em direto através das páginas oficiais da FPAK no Facebook e YouTube, permitindo que os fãs acompanhem cada momento das emocionantes disputas", informa a AKM.