"Albuquerque e toda a direita" querem "transformar as vítimas em culpados", diz o BE

"Há uma narrativa sobre os subsídios atribuídos a pessoas desempregadas, divulgada pelos partidos de direita, sustentada e reafirmada por Miguel Albuquerque", denunciou hoje a candidatura do Bloco de Esquerda (BE) às Eleições Regionais, durante uma visita ao concelho de Machico. A iniciativa teve como objectivo o esclarecimento sobre a política de subsídios.

"O presidente do Governo Regional, nas suas constantes visitas a empresários seus amigos, diz repetidamente que 'os desempregados que existem não querem trabalhar e portanto são vadios que preferem viver de subsídios'. Esta narrativa é mais uma mentira de Miguel Albuquerque que revela bem o desprezo que nutre pelos trabalhadores e também pelas populações mais desfavorecidas e carenciadas", evidencia o Bloco em comunicado de imprensa.

A verdade é que o subsídio de desemprego é um direito de quem perde o seu emprego. O subsídio de reinserção social ou o complemento solidário para idosos visam atenuar as imensas dificuldades por que passam estas pessoas, que são vítimas da pobreza e de um modelo económico que gera desigualdade e injustiça na distribuição da riqueza criada BE

Para o BE, "acusar as pessoas beneficiárias destes subsídios como sendo as responsáveis pelos problemas da Região, é a maneira mais injusta e cruel de transformar as vítimas em culpados, que Miguel Albuquerque e toda a direita, desde os liberais da IL aos extremistas do Chega, utilizam para enganar o Povo".

O Bloco vai mais longe e afirma que "são as grandes empresas e muitos 'empreendedores' e 'inovadores' quem mais beneficiam dos subsídios do Governo", recordando "os milhões de euros de subsídio dado ao grupo Pestana e a várias empresas instaladas no centro internacional de negócios".

Estas empresas "estão constantemente a solicitar ao Estado e à Região todo o tipo de apoios (isenção de impostos, redução nas taxas, subsídios, etc.", ilustra o BE. "Estes beneficiários pedem e levam tudo...mas não deixam nada. Não aumentam salários, não melhoram serviços, não baixam preços de bens de consumo", sublinha o partido.

Nesta linha, o Bloco de Esquerda defende um "novo modelo económico", que garanta: uma "vida boa para todas as pessoas que cá vivem", que "combata a corrupção", que "respeite quem trabalha", que "garanta serviços públicos para todos" e "concretize o direito à habitação".