BE defende limitação da compra de casa por estrangeiros não residentes

O Bloco de Esquerda denunciou, hoje, que a habitação a preços acessíveis através de cooperativas de habitação não se está a revelar uma realidade e defende que deve haver limitação de venda de casas a estrangeiros não residentes na Região. O partido esteve, esta manhã, numa acção de pré-campanha junto aos apartamentos Cortel - Cooperativa de Habitação.

Diogo Teixeira, candidato número 3 pelo BE às eleições de 23 de Março, indica que há casas desta cooperativa que já foram compradas “por estrangeiros, que até veem a habitação da Madeira como um negócio para fazer lucro”. O partido considera que os preços praticados para arrendamento são inaceitáveis.

“Para combater isto o Bloco já apresentou várias propostas”, garante o candidato, ressalvando que “faz todo o sentido limitar e proibir que os estrangeiros não residentes comprem casa na Madeira”. “Não nos choca que Miguel Albuquerque seja contra a proibição de compra de casa por parte de estrangeiros não residentes, porque fala sobre a habitação numa imobiliária. Ele não está na rua com as pessoas”, critica Diogo Teixeira.

O BE considera que esta não é uma medida radical, mas sim necessária, uma vez que “a crise da habitação é que é radical”. O partido diz que é necessário que as pessoas possam pagar as suas rendas, sem a pressão actual.