BE compromete-se com "justas reivindicações" dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica

A candidatura do Bloco de Esquerda (BE) às Eleições Regionais de 23 de Março, comprometeu-se as "justas reivindicações" dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica e demais trabalhadores, no decorrer da próxima legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira.

O BE reuniu, esta terça-feira, com uma delegação do Sindicato Nacional do Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (SNTSSDT) tomando nota das propostas da estrutura sindical representativa destes trabalhadores.

Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica reivindicam, entre outros aspectos uma gestão participativa, propondo a participação nas tomadas de decisão das instituições, tendo em conta que "a sua intervenção é centrada no apoio direto ao utente".

O BE realça também que, de acordo com este sindicato, "situações como a diminuição dos tempos de espera no acesso do utente aos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, seriam facilitadas pela inclusão do 'know how' técnico disponível em todo o espectro das profissões que integram os TSDT". Para que tal se concretize o SNTSSDT, defende a revisão das orgânicas e do regulamento interno das Instituições com a integração destes Técnicos nos órgãos das mesmas, "contribuindo para uma mais eficiente gestão dos recursos disponíveis".

De uma forma geral, pretendem os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica pretendem a alteração do decreto legislativo regional 8/2019/M e do decreto legislativo regional 40/2023/M, "para corrigir algumas das injustiças decorrentes da aplicação desta legislação".

As alterações defendidas estão relacionadas com: "a aplicação, em todas as secretarias regionais, da legislação em vigor, uma vez que estas não abrangem o TSDT que prestam serviço na Secretaria da Educação e na Secretaria da Inclusão; igualar o tempo mínimo de serviço às restantes carreiras da saúde; aplicar medidas corretivas para situações de inversão da tabela salarial; correcção de injustiças decorrentes de alterações legislativas referente à organização das categorias da carreira, bem como, a fixação de um suplemento remuneratório dos cargos de gestão", revela o BE em comunicado de imprensa.

De acordo com o sindicato, na Madeira existem 399 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) nas várias secretarias regionais, dos quais 350 pertencem à Secretaria da Saúde, 40 à Secretaria da Educação e nove à Secretaria da Inclusão Social.