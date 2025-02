BE recolhe assinaturas em petição pelo 'Respeito Por Quem Trabalha Por Turnos'

Um grupo de jovens do Bloco de Esquerda esteve, hoje, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, a fim de recolher assinaturas para a petição que exige 'Respeito Por Quem Trabalha Por Turnos'. O documento propõe subsídio obrigatório, máximo de 35h semanais, antecipação da idade de reforma e protecção na parentalidade.

"Somos mais de 800 mil pessoas em Portugal a trabalhar por turnos; somos também familiares, em vidas desencontradas com quem trabalha nestas condições. Os riscos para a saúde estão comprovados: perturbação do sono; problemas cardiovasculares e maior risco de depressão e de cancro. A vida familiar, o tempo para descanso, lazer e formação são muito afectados. É tempo da Assembleia da República legislar para compensar este desgaste de muitos anos", afirma o manifesto desta petição, que conta com uma carta aberta ao Presidente da Assembleia da República.

"O Bloco de Esquerda está empenhado em trazer mais justiça a quem trabalha e com esta iniciativa que leva para junto dos trabalhadores e convida toda a população a assinar esta petição em: trabalhoporturnos.bloco.org", indica.

Esta é uma iniciativa que vai continuar na rua, através do Bloco de Esquerda.