BE defende tecto máximo "para que os arrendamentos possam ser mais baixos"

"É preciso baixar o preço da habitação e não apenas fazer construção e tomar outras medidas que não resolvem o problema e apenas são um curativo para uma doença que é relativamente maior", defendeu hoje Roberto Almada, numa iniciativa do Bloco de Esquerda (BE), no Bairro da Nazaré, no Funchal.

O cabeça-de-lista do partido às próximas eleições diz ter ouvido da população preocupações relacionadas com "a falta de habitação" e "os valores astronómicos quer para arrendamento, quer para aquisição de habitação".

O Bloco de Esquerda apresenta-se neste acto eleitoral com propostas concretas para baixar o preço da habitação Roberto Almada

Neste contexto, a solução preconizada pelo Bloco para a crise no sector da habitação passa por "colocar um tecto máximo para que os arrendamentos possam ser mais baixos", em consonância aos rendimentos da população.

No que diz respeito à construção de novos empreendimentos imobiliários, Roberto Almada considera ainda que 25 por cento dos fogos autorizados deve ser dedicado à compra a custos controlados.

"É preciso que o Governo Regional intervenha na economia como regulador", porque "senão vamos ter graves problemas", avisou Roberto Almada, evidenciando que "todos os dias há pessoas que perdem a sua casa que são colocadas literalmente no ilho da rua", porque os senhorios querem "aumentar uma renda de 500 para 1.000, 1.200, 1.300 que as pessoas não podem pagar com os seus rendimentos".

"São necessárias medidas diferentes, medidas urgentes, como o Bloco de Esquerda tem proposto e vai propor durante toda esta campanha eleitoral", sublinhou.

Por outro lado, o BE defende que "é preciso também valorizar os salários das pessoas", para que estas "possam pagar a sua habitação".

"A maioria das pessoas com quem temos contactado não querem habitações de borla, querem poder pagar a sua habitação e só com melhores salários e com rendas mais baixas e com aquisição de habitação a custos mais baixos é que isso será possível", concluiu o candidato às Regionais de 23 de Março.