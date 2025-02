Dançando com a Diferença abre actividades formativas a diferentes públicos

A companhia Dançando com a Diferença anunciou a abertura das suas actividades formativas a diferentes públicos, o que pretende gerar a oportunidade de ampliação dos níveis de oferta formativa e contacto directo com profissionais experientes no âmbito da dança na Região.

"Esta decisão surge, também, do desejo de ampliar o impacto da Dança Inclusiva, permitindo que mais pessoas possam experienciar o potencial transformador da arte", explica através de nota à imprensa. Assim, qualquer pessoa interessada, independentemente da idade, experiência ou condição, poderá participar nestes processos, 2com o elenco de intérpretes da companhia de dança, explorando novas formas de expressão e movimento num ambiente acessível e acolhedor".

"Ao trazer o público para mais perto da sua metodologia de trabalho e do seu elenco, a companhia reforça o seu compromisso com a democratização do acesso à dança e com a promoção de um espaço onde as diferenças são celebradas e valorizadas", indica.

Já estão anunciados dois workshops. O primeiro será 'Método Dança- Educação Física', ministrado por Edeilson Matias e Francisco Júnior, vindos do Brasil. Decorrerá de 17 a 21 de Fevereiro, das 9h às 13 horas, com um custo de 20 euros. "O Método Dança-Educação Física (MDEF), criado pelo professor, coreógrafo e investigador Edson Claro (1945-2014), é uma abordagem pedagógica que integra a dança e a educação física como forma de promover o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social daqueles que o praticam", explica.

Entre 24 e 28 de Fevereiro haverá o workshop 'Dança e Filosofia: Ética, Raízes e Horizontes do Presente Frágil', com Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristóvão. "Encarando a Dança como metamorfose e presença frágil e em resposta ao cerco crescente de genocídios, guerras, fascismos, ditaduras, desastre climático, massacrar do agora em violência e crise, trabalhamos a dança como alternativa no erguer de momentos irrepetíveis, não canceláveis pelo medo, vibrando no presente frágil", aponta.

As aulas vão decorrer no Estúdio Dançando com a Diferença, localizado no Armazém do Mercado, Rua do Hospital Velho, 28, no Funchal.