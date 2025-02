Júlia Monteiro "encantou o público"

A jovem trompista madeirense Júlia Monteiro juntou-se à Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' para um concerto realizado, hoje, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

"Dando continuidade ao projecto iniciado pela Orquestra Clássica da Madeira, em 2012, intitulado 'Ciclo Jovens Solistas', espaço dedicado a jovens músicos com início de formação na nossa Região, hoje tivemos a oportunidade de ouvir Júlia Monteiro como solista na trompa, acompanhada pela Madeira Camerata, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira completamente cheia", começou por dizer o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira.

De acordo com Norberto Gomes, neste concerto Júlia Monteiro interpretou duas sonatas de Luigi Cherubini e "encantou o público numeroso presente com a sua musicalidade".

Com entusiasmo e euforia o público brindou-a com longos aplausos pela brilhante interpretação". Norberto Gomes

E prosseguiu, dizendo que Júlia Monteiro - que se tem dedicado à sua formação superior no Codarts - Universidade de Artes de Roterdão, nos Países Baixos - tem sido convidada, há cerca de dois anos, para reforçar aquela estrutura artística.

Conforme referiu, "este projecto tem sido revelador do grande potencial que a nossa Região tem na formação inicial destes jovens instrumentistas dando-lhes uma base sólida para poderem, posteriormente, usufruir de uma formação superior de qualidade de destaque em universidades de uma cidade central na Europa".

"Este projecto 'Ciclo Jovens Solistas', com mais de uma década de existência, tem proporcionado palco a dezenas de jovens que, com o seu contributo, enriquecem e diversificam as propostas artísticas da nossa instituição", salientou.

É com orgulho que acompanhamos a formação destes jovens e estas apresentações revelam-se exemplos para os seus colegas de uma forma também responsabilizante. Estes jovens também são olhados com reconhecimento pelos seus professores e pelas universidades onde estão integrados". Norberto Gomes

E concluiu: "Estas manifestações culturais têm contribuído com resultados artísticos e pessoais por ser um projecto sólido, consistente e de continuidade, que vem de uma forma inequívoca contribuir para o reconhecimento do investimento público feito nesta área nas últimas décadas, fruto de um projecto autonómico na educação que tão bons resultados temos colhido".