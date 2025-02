Funchal abre portas ao debate e apela à humanização na luta contra o cancro

"Uma vez mais a nossa cidade abre portas à discussão, de um tema de grande relevância na nossa sociedade, o da luta contra o cancro, este ano sob o lema: 'Unidos por cada um', o que apela logo de imediato à união, à empatia, à reciprocidade humana mas acima de tudo, à humanização do mundo, onde todos somos parte". Palavras de Helena Leal, na sessão abertura de um acção de sensibilização e debate promovida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, para assinalar o Dia Mundial do Cancro, comemorado 4 de Fevereiro.

Esta acção, intitulada 'Olhares sobre a Promoção de Contextos de Saúde e Bem-Estar' , decorreu na Sala da Assembleia Municipal do Funchal e contou com a colaboração e participação do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro (NRLPCC), designadamente com o seu presidente, a sua secretária-geral e coordenadora da Unidade de Psico-Oncologia, Ricardo Sousa, Helena Silva e Marla Vieira, respectivamente. Intervieram ainda dois especialistas da área da medicina (cirurgia) e nutrição, Maria Olim e Joana Raquel Faria, respectivamente.

Na ocasião, a vereadora, que é também presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, destacou ainda "o trabalho realizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, mormente no âmbito da sensibilização e prevenção, não esquecendo o Governo Regional, também nestas áreas e ainda pela promoção da saúde".

Helena Leal realçou igualmente a aposta da CMF "numa politica de proximidade", que considera "essencial para o desenho das nossas politicas". "É também através desta proximidade, que as conseguimos mais facilmente sensibilizar", reiterou, relembrando ainda que a CMF criou o pelouro da saúde, bem como de uma divisão de saúde e bem-estar e instituiu o conselho municipal da saúde.