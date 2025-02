Porto Santo implementa nova sinalização de trânsito em diversas ruas

A Câmara Municipal do Porto Santo aprovou, em reunião ordinária, no passado dia 7 de Fevereiro, a proposta para a implementação de uma nova sinalização de trânsito em diversas ruas e estradas do município.

De acordo com a autarquia, "esta medida surge no âmbito da alteração da sinalização permanente, cujo objectivo principal é garantir a segurança e fluidez do trânsito nas vias afectadas".

Conforme estipulado no Regulamento de Trânsito, Estacionamentos, Cargas e Descargas do Porto Santo, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 16, de 23 de Janeiro de 2025, refere que "a alteração da sinalização deve ser cuidadosamente analisada."

E explica: "A aprovação prévia pela Câmara Municipal, que se baseia em propostas fundamentadas pelos serviços competentes, assegura que a modificação será realizada com base nas necessidades reais de cada via". Este processo, prossegue a autarquia, "evita alterações arbitrárias e garante que as modificações contribuam para a melhoria da circulação urbana".

A Câmara Municipal do Porto Santo reforça que "a eficácia das mudanças propostas será assegurada através de um processo rigoroso de análise, cumprindo todas as normas estabelecidas, garantindo, assim, a segurança de todos os cidadãos".

As ruas e estradas que irão receber a nova sinalética de trânsito são as seguintes:

Rua Manuel Gregório Pestana

Avenida Henrique Vieira de Castro

Rua João Gonçalves Zarco

Rua João Santana

Rua Bartolomeu Perestrelo

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira

Estrada Dr. Francisco Rodrigues Jardim

Rua do Caminho Velho de São Pedro

Entroncamento entre as Estradas Dr. Francisco Rodrigues Jardim, José Joaquim Pestana Vasconcelos e Rua da Alegria.

A Câmara Municipal diz reafirmar, assim, "o compromisso de promover melhorias contínuas no tráfego urbano, com o intuito de assegurar um ambiente mais seguro e organizado para todos os cidadãos que circulam pelo município".