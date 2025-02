Trânsito com algum congestionamento

Bom dia. O trânsito nesta manhã no Funchal apresenta-se com algum congestionamento, quase como sempre sobretudo na Via Rápida, que já teve mais de 3 km de extensão, mas tende a melhorar para 3km e mais recentemente para 2 km, segundo a Via Litoral.

Caso não ocorra nenhum problema maior (acidente ou avaria), para já só no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela até ao nó de Pestana Júnior, os condutores podem encontrar alguma resistência e trânsito mais lento.