Porto Santo arranca com a 3.ª edição do Orçamento Participativo Jovem

Está oficialmente lançada a 3.ª edição do Orçamento Participativo Jovem, por parte da Câmara Municipal do Porto Santo, que pretende envolver os jovens na melhoria da sua comunidade e na promoção da sustentabilidade. As propostas podem ser submetidas até o dia 14 de Março.

Este é um programa que visa fomentar a participação democrática de jovens entre os 16 e 30 anos, pelo que foi apresentado através de sessões públicas realizadas em várias escolas do concelho, destinadas a sensibilizar e mobilizar os jovens para as propostas de intervenção.

"A primeira sessão teve lugar na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, onde cerca de 75 alunos do 10.º ano e participantes da 2.ª edição do OPJPS se reuniram para conhecer os detalhes da iniciativa. Seguiu-se a Escola Profissional CELFF, que contou com a presença de 40 jovens interessados em contribuir para o desenvolvimento local. Ambas as sessões foram conduzidas pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, e contaram com a presença da vereadora do Ambiente, Mariana Vasconcelos, e da gestora da Reserva da Biosfera do Porto Santo, Licínia Soares", explica nota enviada à imprensa.

No fundo, o que se pretende é que sejam apresentadas propostas individuais que visem melhorar a comunidade e que estejam alinhadas com os valores da sustentabilidade e do desenvolvimento harmonioso, que são pilares fundamentais de uma Reserva da Biosfera.

Cada proposta deve estar enquadrada no orçamento máximo de 5.000 euros e pode ser destinada à comunidade educativa ou à população em geral.

Após a fase de submissão de propostas, que decorre até 14 de Março, através de um formulário disponível no site oficial do município e nas suas redes sociais, a Comissão Técnica de Apoio e Análise divulgará, no dia 19 de Maio de 2025, a lista definitiva dos projetos aprovados, que será apresentada à comunidade.

A votação pública dos projectos decorrerá em dois momentos: presencialmente na Câmara Municipal e de forma electrónica, através de uma plataforma dedicada. A proposta vencedora será anunciada no dia 13 de Junho de 2025, com a apresentação pública a ser realizada por editais e divulgada no site oficial da Câmara Municipal do Porto Santo.

"Esta edição do Orçamento Participativo Jovem reforça o compromisso do município com a cidadania ativa e com a sustentabilidade, dando aos jovens a oportunidade de contribuírem diretamente para o futuro da ilha, ao mesmo tempo que incentivam a inovação e a preservação dos valores ambientais da Região", termina.