Marítimo vence Portimonense

O Marítimo venceu o Portimonense por 2-0 em jogo da 21.ª jornada da II Liga. Esta foi o primeiro triunfo de Ivo Vieira desde que regressou ao comando técnico do Marítimo, sendo que a equipa verde-rubra quebrou, assim, um ciclo de seis jogos consecutivos sem ganhar. Carlos Daniel abriu o marcador aos 12 minutos. Na segunda parte, Alexandre Guedes- um dos reforços do mercado de Inverno- marcou o segundo golo aos 67 minutos.

Esta foi apenas a segunda vitória do Marítimo em casa no presente campeonato- a primeira aconteceu a 5 de Outubro de 2024, 1-0 diante do FC Porto B.

Com esta vitória, o Marítimo é agora 13.º classificado com 25 pontos. Na próxima jornada, a equipa verde-rubra joga fora com o Alverca.