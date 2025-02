Luís Godinho no Farense-Nacional e Fábio Veríssimo no Marítimo-Portimonense

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, para o jogo Farense-Nacional, encontro da 21.ª jornada da I Liga que está marcado para domingo, 15h30, no Estádio de São Luís, em Faro.

Esta época, Luís Godinho já arbitrou dois jogos do Nacional e em ambos a equipa alvinegra perdeu (1-6 com o Sporting e 1-2 com o Rio Ave).

Para o Marítimo-Portimonense, 21.ª jornada da II Liga, jogo que está agendado para sábado, 15h30, no Estádio do Marítimo, foi nomeado Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.