Duas novidades no onze do Marítimo com o Portimonense

O Marítimo apresenta duas novidades no onze para o jogo desta tarde com o Portimonense- encontro referente à 21.ª jornada da II Liga e que tem início marcado para as 15h30, no Estádio do Marítimo- tendo em comparação a última jornada com o Chaves. Carlos Daniel e Nacho Nguidi- estreia-se pela equipa verde-rubra- são titulares em detrimento de Francisco França e Pena Zauner.

Eis a equipa inicial do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Romain Correia, Rodrigo Borges e Afonso Freitas; Guirassy, Carlos Daniel e Danilovic; Nacho Nguidi, Fábio Blanco e Alexandre Guedes.

À partida para esta jornada, o Marítimo é 14.º classificado com 22 pontos. O Portimonense é 11.º com 26.