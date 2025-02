Bilhetes à venda para o Portimonense desde os dois euros

O Marítimo informou durante o dia de hoje no seu site oficial, bem como nas suas redes sociais que já se encontram à venda os bilhetes para o jogo com o Portimonense, agendado para este sábado, e que estão disponíveis nas lojas oficiais do clube.

As entradas para o jogo vão desde os 2 euros (sócios criança e sócios jovens para todas as bancadas) aos 15 euros (Bancada Central para o público em geral). Os sócios verde-rubros pagam ainda 2 euros para as bancadas Topo, 4 euros para a Lateral e 6 euros para a Central, enquanto o público em geral ainda tem bilhetes a 5 euros (Bancadas Topo) e 10 euros (Lateral).

Refira-se que os sócios do clube com lugar anual, como habitualmente, têm ingresso gratuito no estádio.

O Marítimo recebe, no sábado, 8 de Fevereiro, o Portimonense, em jogo da 21.ª jornada da Liga 2 e com início agendado para as 15h30.