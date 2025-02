João Tavares rescinde com o Marítimo e ingressa no Belenenses

O Marítimo resolveu mais um dos excedentários no seu plantel e que tinham sido colocados a treinar na equipa B. Assim, depois de André Rodrigues (emprestado à UD Oliveirense) e de Cristian Ponde (cedido ao Feirense), agora foi a vez de João Tavares, que rescindiu o contrato que o ligava ao Marítimo para rumar ao Belenenses, da Liga 3.

João Tavares, 26 anos, chegou para o Marítimo no início da época passada, contratado ao Feirense, mas nunca se impôs na equipa maritimista. Esta temporada tinha apenas alinhado em cinco jogos na II Liga e um na Taça de Portugal. Na época passada participou em 16 jogos e anotou um golo.

Relativamente a Pedro Empis (no último domingo jogou pela equipa B) e ainda Burokov, que também está na lista de saídas, só deverão sair para mercados alternativos que vão continuar ainda abertos depois do encerramento do mercado de transferência à meia noite desta segunda-feira