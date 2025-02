Avenida da Madalena condicionada ao trânsito entre os dias 13 e 14

A Junta de Freguesia de Santo António, através de uma publicação nas redes sociais, informa que nos próximos dias 13 e 14 de Fevereiro, quinta e sexta-feira, a Avenida da Madalena estará condicionada ao trânsito e será proibido o estacionamento entre as 9 e as 17 horas. Em causa estão trabalhos de limpeza e manutenção de árvores, que levam à implementação de alterações temporárias na circulação rodoviária.

Um edital do município do Funchal refere ainda que a Rua Dr. Juvenal e a Rua Bartolomeu Dias vão estar condicionadas ao trânsito esta terça-feira, dia 11, entre as 9 e as 13 horas.

A Rua da África do Sul estará igualmente condicionada na circulação rodoviária e será proibido o estacionamento, também na terça-feira, entre as 13 e as 17 horas e na quarta-feira, dia 12, das 9 às 17 horas.

A Rua da Austrália sofrerá condicionamentos na circulação rodoviária e proibição de estacionamento na próxima quarta-feira entre as 13 e as 17 horas.

"A Câmara Municipal do Funchal agradece antecipadamente a compreensão de todos os condutores pelos eventuais constrangimentos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária que será implementada nos locais", refere o editar 98/2025.