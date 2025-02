Mulher agredida na Avenida Sá Carneiro

Uma mulher de 40 anos foi vítima de uma agressão na manhã deste sábado, pouco antes das 7 horas.

A mulher foi agredida na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, e queixava-se de dores no pulso, apresentando também ferimentos no lábio.

Foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.