Um acidente e uma viatura avariada complicam trânsito

Uma viatura avariada, primeiro, e um acidente, a seguir, sendo a primeira antes das 8h00 e outra já depois dessa hora, condicionam fortemente a circulação rodoviária na Via Rápida, onde após uma semana mais ou menos sossegada, regressam os congestionamentos nesta manhã de segunda-feira.

Assim, o primeiro caso deu-se no sentido Ribeira Brava - Machico, na zona da ponte dos Frades, antes da saída para Santa Rita, causando ligeiro congestionamento rapidamente resolvido. Neste momento, o maior problema decorre no sublanço entre Santa Luzia e Pestana Júnior, causando congestionamento de 4,7 km de extensão, mas devido a tráfego intenso.

O segundo caso aconteceu no sublanço Pestana Júnior e a Boa Nova, no sentido Machico - Ribeira Brava, com extensão de 2,3 km de extensão. Desconhece-se as consequências do acidente.

De resto, não há mais situações complicadas a registar.